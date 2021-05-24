COVID-19 в мире. Заразились более 166,9 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 688 тысяч 489 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 166 миллионов 942 тысячи 77 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 116 тысяч 836), Индии (26 миллионов 530 тысяч 132), Бразилии (16 миллионов 83 тысячи 258), Франции (5 миллионов 980 тысяч 325), Турции (5 миллионов 186 тысяч 487), России (4 миллиона 944 тысячи 129), Великобритании (4 миллиона 478 тысяч 390), Италии (4 миллиона 192 тысячи 183), Германии (3 миллиона 657 тысяч 652), Испании (3 миллиона 636 тысяч 453), Аргентине (3 миллиона 539 тысяч 484), Колумбии (3 миллиона 232 тысячи 456) и Польше (2 миллиона 865 тысяч 622).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 458 тысяч 862. За трое суток показатель вырос на 33 тысячи 214 человек. В том числе в США всего скончались 589 тысяч 891 человек, Бразилии — 449 тысяч 68, Индии — 299 тысяч 266, Мексике — 221 тысяча 597, Великобритании — 127 тысяч 983, Италии — 125 тысяч 225 и России — 116 тысяч 497.

В Кыргызстане зарегистрировали 102 тысячи 702 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 429 тысяч 705, Узбекистане — 98 тысяч 451, Таджикистане — 13 тысяч 308.