COVID-19 в мире. Заразились более 166,9 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 688 тысяч 489 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 166 миллионов 942 тысячи 77 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 116 тысяч 836), Индии (26 миллионов 530 тысяч 132), Бразилии (16 миллионов 83 тысячи 258), Франции (5 миллионов 980 тысяч 325), Турции (5 миллионов 186 тысяч 487), России (4 миллиона 944 тысячи 129), Великобритании (4 миллиона 478 тысяч 390), Италии (4 миллиона 192 тысячи 183), Германии (3 миллиона 657 тысяч 652), Испании (3 миллиона 636 тысяч 453), Аргентине (3 миллиона 539 тысяч 484), Колумбии (3 миллиона 232 тысячи 456) и Польше (2 миллиона 865 тысяч 622).
В Кыргызстане зарегистрировали 102 тысячи 702 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 429 тысяч 705, Узбекистане — 98 тысяч 451, Таджикистане — 13 тысяч 308.