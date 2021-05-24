В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 799 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 228 пациентов, в больницах — 1 тысяча 571. В том числе 81 человек — в крайне тяжелом состоянии, 411 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 62 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 17 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 308 человек. В Бишкеке выписаны 224 человека, Оше — 7, Чуйской области — 64, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 96 тысяч 119 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.