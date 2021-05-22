Третья волна COVID-19. Госорганы готовят обсервации и системы подачи кислорода

Республиканский оперативный штаб поручил государственным органам усилить подготовку к возможному ухудшению ситуации с заражением коронавирусом.

Министерству чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством здравоохранения и социального развития поручено в трехдневный срок разработать и внести проект решения кабинета министров, предусматривающий выделение финансовых средств на обеспечение деятельности обсервационных зон.

Минздраву совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить ввод в эксплуатацию систем жидкого кислорода в отобранных организациях здравоохранения.

Министерству поручили усилить работу по вакцинации населения, обеспечить свехурочную работу прививочных кабинетов.

Будет создана рабочая группа из представителей госорганов для организации вакцинации целевых групп населения. Министерству экономики и финансов совместно с Министерством здравоохранения и социального развития поручено срочно решить вопрос кредиторской задолженности организаций здравоохранения республики.

Полномочным представителям кабинета министров в областях, мэриям Бишкека и Оша поручили своевременно и в полном объеме реагировать и принимать решения по эпидемиологической ситуации, провести разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства в сфере общественного питания о возможности организации предоставления услуг на открытом воздухе и об ответственности в части несоблюдения санитарных требований.

Местные органы власти должны следить за тем, чтобы обеспечить соблюдение санитарных требований в местах скопления людей, на детских площадках, в общественном транспорте, при необходимости привлекать к проводимым рейдам сотрудников МВД и МЧС.