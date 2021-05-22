Третья волна COVID-19. В Кыргызстане сохраняется риск ухудшения ситуации

С учетом новых случаев инфицирования населения и несоблюдением санитарных требований сохраняется риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили сегодня на заседании республиканского штаба с участием заместителя председателя кабинета министров Жылдыз Бакашовой.

На заседании рассмотрены эпидемиологическая обстановка в регионах страны, ход вакцинации населения от коронавирусной инфекции, эпидемиологическая ситуация в зарубежных государствах, представлена информация по исполнению поручений, данных в ходе предыдущего заседания штаба.

С 14 по 20 мая в регионах провели 136 рейдов по выявлению нарушений санитарных требований.

В общественном транспорте и образовательных учреждениях в Оше и одноименной области рейды не проводили. В Таласской области также не проводили рейды в общественном транспорте. В Бишкеке не проводили рейды на рынках и в торговых центрах. С начала года наложено штрафов на сумму более 2 миллионов сомов.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено постоянно контролировать обеспечение доступа населения к своевременной и качественной медико-санитарной помощи, доступность лекарственных средств и медицинских изделий в условиях режима чрезвычайной ситуации с возложением персональной ответственности на руководителей организаций здравоохранения. В недельный срок ведомство должно провести инвентаризацию запасов лекарств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты во всех организациях здравоохранения и внести предложения по их пополнению.

Кроме того, министерство должно отчитаться о полученных грантовых и кредитных средствах на борьбу с коронавирусной инфекцией по линии международной и донорской помощи.