В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 970 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 449 пациентов, в больницах — 1 тысяча 521. В том числе 73 человека — в крайне тяжелом состоянии, 445 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 994 человек (или 65,3 процента) — оценивают как средней тяжести, девять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 332 человека.

В Бишкеке выписан 181 человек, Чуйской области — 101, Ошской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 6.

С начала марта 2020 года выздоровели 95 тысяч 446 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.