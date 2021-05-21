22:58
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В США устраивают лотереи, чтобы увеличить количество вакцинирующихся

В США устраивают для вакцинирующихся людей лотереи. Об этом сообщает NBC News.

Нью-Йорк и Мэриленд объявили о новых лотерейных призах для людей, которые получают вакцинацию от COVID-19. Ранее этот механизм был запущен в Огайо, губернатор которого Майк ДеВина запустил еженедельную лотерею на $1 миллион для пяти человек. После чего количество вакцинирующихся увеличилось на 28 процентов.

Отмечается, что в Нью-Йорке джекпот составляет в общей сложности $5 миллионов. Лотерея Мэриленда будет ежедневно предлагать приз в размере $40 тысяч случайно выбранному вакцинированному жителю с 25 мая по 3 июля. А на День Независимости США, 4 июля, разыграет джекпот в размере $400 тысяч. 

Другие штаты также стимулируют жителей к вакцинации. Западная Вирджиния предлагает сберегательные облигации на сумму $100 людям в возрасте от 16 до 35 лет, Нью-Джерси бесплатное пиво, а Нью-Йорк — бесплатные карты MetroCards для всех, кто делает укол в метро.

Таким образом в штатах надеются противостоять значительному снижению количества вакцинаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194825/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Размороженный «Спутник V». Руководителей ЦСМ № 2 и ОЦСМ № 1 уволили
Кыргызстан приступил к разработке новой нацпрограммы по борьбе с туберкулезом
Для зараженных COVID-19 свободны 335 коек в медучреждениях Бишкека
Размороженный «Спутник V». ЦСМ № 2 должен возместить ущерб в течение месяца
Размороженный «Спутник V». Ущерб составил около 840 тысяч сомов
Размороженный «Спутник V». Чрезмерное наказание приведет к сокрытию подобного
В ВОЗ заявили, что вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса
Корейская корпорация открывает ПЦР-лабораторию в аэропорту «Манас»
COVID-19 в мире. Заразились более 165,2 миллиона, умерли более 3,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
21 мая, пятница
22:45
Новый арык на улице Буденного затрудняет проезд транспорта и скорой помощи Новый арык на улице Буденного затрудняет проезд транспо...
22:42
Диспетчер перепутал. В МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым
22:17
В сквере на улице 7 Апреля в Бишкеке урны ставить не планировали
22:14
Размороженный «Спутник V». Руководителей ЦСМ № 2 и ОЦСМ № 1 уволили
22:03
COVID-19. В США устраивают лотереи, чтобы увеличить количество вакцинирующихся