COVID-19. В США устраивают лотереи, чтобы увеличить количество вакцинирующихся

В США устраивают для вакцинирующихся людей лотереи. Об этом сообщает NBC News.

Нью-Йорк и Мэриленд объявили о новых лотерейных призах для людей, которые получают вакцинацию от COVID-19. Ранее этот механизм был запущен в Огайо, губернатор которого Майк ДеВина запустил еженедельную лотерею на $1 миллион для пяти человек. После чего количество вакцинирующихся увеличилось на 28 процентов.

Отмечается, что в Нью-Йорке джекпот составляет в общей сложности $5 миллионов. Лотерея Мэриленда будет ежедневно предлагать приз в размере $40 тысяч случайно выбранному вакцинированному жителю с 25 мая по 3 июля. А на День Независимости США, 4 июля, разыграет джекпот в размере $400 тысяч.

Другие штаты также стимулируют жителей к вакцинации. Западная Вирджиния предлагает сберегательные облигации на сумму $100 людям в возрасте от 16 до 35 лет, Нью-Джерси бесплатное пиво, а Нью-Йорк — бесплатные карты MetroCards для всех, кто делает укол в метро.

Таким образом в штатах надеются противостоять значительному снижению количества вакцинаций.