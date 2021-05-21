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Общество

22 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Виноградная, 22-52б, Восточная, 132-191/2, Сельповская, 1-3, 5, 7, 9), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Боконбаева, Луганская, Токмакская, Тяньшанская, БЧК, Колхозная, Северная, проспект Ленина).
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Ачы, Беш-Мойнок, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Беш-Тал, Борко, сельские управы Калинин, Юсупов, Анаров, Кароол.
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Кулатова, Интернациональная, Едренкина, Водозаборная, Газетная, Горняков, Гастелло, Садовая, Живпром, Черкасова, Дехканская, Киргизская, Ключевая, Пушкина, Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, Чехова, 25-го партсъезда, Горького, Биримдик, Хасанова, Рузибай, Кувасай), сельские управы Халмион, Кара-Бак, Торт-Гуль, Суу-Башы, Ак-Турпак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194817/
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