22 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Виноградная, 22-52б, Восточная, 132-191/2, Сельповская, 1-3, 5, 7, 9), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Боконбаева, Луганская, Токмакская, Тяньшанская, БЧК, Колхозная, Северная, проспект Ленина).