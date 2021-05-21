Для зараженных COVID-19 свободны 335 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 335 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 мая:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;

Клинический родильный дом № 2 — 13;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 60;

Городская клиническая больница № 1 — 49;

Городская клиническая больница № 6 — 32;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 13;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 12;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 39;

Республиканский центр наркологии — 35;

Национальный центр фтизиатрии — 22.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 878 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.