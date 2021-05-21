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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ заявили, что вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса

В ВОЗ сообщили, что вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса. Об этом сообщают «Новости ООН».

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил на брифинге, что организация может сказать, что все четыре штамма реагируют на вакцины, доступные на сегодня. Но при этом подчеркнул, что «такого понятия, как нулевой риск, не существует». Ни вакцины, ни тестирование не заменят тех мер предосторожности, о которых в ВОЗ говорят с самого начала пандемии: нужно все время носить маски, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест.

По его словам, в 26 из 53 стран Европейского региона выявлен штамм, впервые обнаруженный в Индии, который передается легче, чем первоначальный. Ханс Клюге добавил, что вакцинация в Европе идет очень медленно: одну дозу вакцины получили 23 процента жителей региона, а полностью привиты — лишь 11 процентов.

В то же время многие страны постепенно отменяют ограничения и планируют массовые мероприятия в летние месяцы. Люди будут больше общаться, начнут путешествовать, что только увеличит риск передачи вируса. Поэтому ВОЗ не рекомендует активно путешествовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194780/
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