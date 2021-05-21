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Общество

Студентов Кыргызстана приглашают в летнюю школу по русскому языку в Калининграде

Балтийский федеральный университет приглашает студентов высших учебных заведений Кыргызстана к участию в интенсивной летней школе по русскому языку и культуре. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры Бишкека.

По его данным, школа пройдет в очном и заочном форматах с 26 июля по 6 августа. Программа включает занятия по русскому языку с использованием современных учебных материалов, интерактивные семинары по истории и культуре России, практику общения с носителями русского языка.

Заявки на участие в школе принимаются до 4 июля. Подробная информация доступна на сайте университета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194758/
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