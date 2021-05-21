COVID-19 в мире. Заразились более 165,2 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 634 тысячи 586 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 165 миллионов 253 тысячи 588 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 55 тысяч 801), Индии (25 миллионов 772 тысячи 440), Бразилии (15 миллионов 894 тысячи 94), Франции (5 миллионов 979 тысяч 99), Турции (5 миллионов 160 тысяч 423), России (4 миллиона 917 тысяч 906), Великобритании (4 миллиона 471 тысяча 61), Италии (4 миллиона 178 тысяч 261), Германии (3 миллиона 638 тысяч 504), Испании (3 миллиона 631 тысяча 661), Аргентине (3 миллиона 447 тысяч 44), Колумбии (3 миллиона 177 тысяч 212) и Польше (2 миллиона 861 тысяча 351).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 425 тысяч 648. За трое суток показатель вырос на 12 тысяч 312 человек. В том числе в США всего скончались 588 тысяч 531 человек, Бразилии — 444 тысячи 94, Индии — 287 тысяч 122, Мексике — 221 тысяча 89, Великобритании — 127 тысяч 963, Италии — 124 тысячи 810 и России — 115 тысяч 393.

В Кыргызстане зарегистрировали 101 тысячу 878 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 423 тысячи 130, Узбекистане — 97 тысяч 543, Таджикистане — 13 тысяч 308.