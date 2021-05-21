ЕС открывает границы для привитых от коронавируса, но не всеми вакцинами

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран. Пропуском для туристов станет прививка от коронавируса, но не любой вакциной, сообщает Deutsche Welle.

Поскольку вакцинация снижает вероятность не только заболеть COVID-19, но и заразить коронавирусом других, то в ЕС и Шенгенскую зону будут пускать полностью вакцинированных граждан третьих стран. При этом цель их поездки может быть любой, включая туризм.

Полная вакцинация означает, что после получения последней необходимой дозы прошло не менее 14 дней.

Основным подтверждением прививки станет цифровой ковид-сертификат, или же «цифровой зеленый сертификат» ЕС, а также его аналоги из третьих стран. Но этот документ пока не утвердили: представители Европарламента и Совета ЕС продолжат переговоры. До его внедрения государства, входящие в Шенгенскую зону, смогут принимать сертификаты, выданные другими странами, если их достоверность и аутентичность можно проверить. После этого в ЕС предусмотрели возможность взаимного признания прививочных сертификатов. Ожидается, что европейский документ смогут получать и граждане третьих стран.

Дети, которые по возрасту еще не могут привиться, смогут въехать в Шенген с вакцинированными родителями. Но они должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста ребенка, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине.

Не должно возникнуть проблем и у тех, кто привился вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca), а также препаратом китайской компании Sinopharm.

Эти две вакцины рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. А вот российская вакцина «Спутник V» пока не станет пропуском в Шенген. Ведь она до сих пор пребывает на этапе так называемого «параллельного анализа» Европейским агентством лекарственных препаратов (EMA). А в списке ВОЗ «Спутник V» пока не рекомендован, в его графе все еще стоит пометка «необходимы дополнительные данные». Соответствующие инспекции запланированы на май и июнь.

Второе ослабление ограничений коснется тех, кто еще не вакцинировался, но проживает в странах с низким уровнем распространения коронавируса. Сейчас в списке государств, для которых границы Шенгена открыты, находятся семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Китай.

Теперь же Совет ЕС изменил главный критерий для внесения стран в этот список: в них должно быть не больше 75 новых случаев заражений ковидом на 100 тысяч населения за 14 дней. До сих пор этот порог был установлен на уровне 25 случаев.