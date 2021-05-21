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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 10 человек, 516 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 10 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 459 пациентов, в больницах — 1 тысяча 551. В том числе 76 человек — в крайне тяжелом состоянии, 440 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 29 человек (или 66,3 процента) — оценивают как средней тяжести, шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 311 человек. В Бишкеке выписаны 178 человек, Оше — 6, Чуйской области — 89, Ошской — 1, Таласской — 3, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 95 тысяч 114 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194713/
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