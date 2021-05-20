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Общество

В ЦСМ Бишкека и Чуйской области откроют «Школы по отказу от табака»

На базе кабинетов укрепления здоровья и доврачебных кабинетов центров семейной медицины столицы и Чуйской области откроют «Школы по отказу от табака». Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, сегодня началось обучение 26 специалистов кабинетов укрепления здоровья и 22 медицинских сестер доврачебного кабинета ЦСМ Бишкека и Аламединского района Чуйской области по оказанию структурированного консультирования курящего пациента с использованием методик, рекомендованных ВОЗ.

Отмечается, что профилактика употребления табачных изделий является одним из приоритетных направлений мирового медицинского сообщества, поскольку последствия от употребления увеличивают бремя от неинфекционных заболеваний и смертность населения. Табачная эпидемия в Кыргызстане также является растущей проблемой общественного здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение в наибольшей степени поражает самую продуктивную часть общества. В Кыргызстане каждый год умирает до 6 тысяч человек от болезней, вызванных употреблением табака. В общей сложности лечение заболеваний, вызванных курением, обходится экономике республики приблизительно в 17,5 миллиарда сомов в год.

ВОЗ предлагает несколько эффективных мероприятий для сокращения употребления табака. Среди них одной из эффективных и оптимальных по затратам является предоставление помощи всем желающим бросить курить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194677/
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