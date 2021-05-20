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Общество

В Оше «Лучший воспитатель — 2021» получила 120 тысяч сомов от мэра

В Оше победительница конкурса «Лучший воспитатель — 2021» получила 120 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мероприятие организовано муниципалитетом совместно с управлением образования.

«За два с половивной года построили три детских сада. Скоро еще два сдадим в эксплуатацию. За этот год планируется строительство еще трех дошкольных учреждений. Прошу вас дать детям хорошее воспитание. Мы со своей стороны будем создавать условия для их развития», — сказал мэр города Таалайбек Сарыбашов.

Конкурс стартовал 10 мая. В нем приняли участие 42 воспитателя. Победителям градоначальник вручил денежные призы и ценные подарки.

Воспитательница детского сада № 61 Маргарита Нагаева, занявшая первое место, получила 120 тысяч сомов. Второе место и 70 тысяч сомов достались педагогу дошкольного учреждения № 35 Нигоре Маматалиевой. Третье место получила воспитатель детского сада № 41 Барно Тапбалдиева, ей вручили 50 тысяч сомов.

Участники, занявшие места с 4-го по 7-е, получили ноутбук, холодильники и стиральную машину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194674/
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