Для зараженных COVID-19 свободны 349 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 349 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 20 мая:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 10;

Клинический родильный дом № 2 — 14;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 79;

Городская клиническая больница № 1 — 62;

Городская клиническая больница № 6 — 40;

Национальный центр кардиологии и терапии — 12;

Чуйская областная объединенная больница — 13;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 6;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 38;

Республиканский центр наркологии — 35;

Национальный центр фтизиатрии — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 580 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.