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Общество

В столице Казахстана установят памятник Манасу. Объявлен конкурс на его создание

В столице Казахстана Нур-Султане установят памятник Манасу. Министерство культуры Кыргызстана объявило открытый творческий конкурс на его создание. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что конкурс проводится согласно Комплексному плану сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном на 2020-2022 годы. Отбор проектов будет проводить художественно-экспертная комиссия (ХЭК) министерства в расширенном составе с участием независимых архитекторов, художников, скульпторов и искусствоведов.

Итогом конкурса должен стать рабочий проект памятника, готовый к исполнению, общая концепция должна вытекать из особенностей окружающей среды, благоустройства его территории.

К участию в конкурсе на создание проекта памятника допускаются только профессиональные скульпторы, художники, архитекторы. Участником может быть как один автор, так и авторский коллектив.

«Художественное решение памятника должно отражать особенности эпической и одновременно исторической личности Манаса, его заслуги в объединении племен Кыргызстана, защите территории от иноземных захватчиков», — отметили в ведомстве.

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Победители конкурса получат премии. За первое место — 150 тысяч сомов, второе — 100 тысяч сомов, третье — 50 тысяч.

Работы на конкурс принимаются до 16.00 24 августа в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Подведение итогов состоится 25 августа. Телефоны для справок: 0312621127, 0312664324, 0312664718.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194632/
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