11:51
USD 83.98
EUR 102.60
RUB 1.14
Общество

Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании

Внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук рассказал о планах работы рудника в ближайшее время.

По его словам, кыргызская сторона извлекла уроки из ситуации с отключением автоматизированной системы управления рудником. Вместо прежней установят новую систему от компании SAP. Кроме того, будут вести работы по устранению экологических нарушений.

«Для разрешения годами копившихся проблем нужно время. Быстро это сделать не получится. Складирование пустых пород постепенно прекратят. Это потребует полтора-два года. Мы намерены прекратить практику использования воды из озера Петрова для нужд рудника. И планируем использовать шахтные воды карьера. Сейчас их сбрасывают в реку Кумтор. Озеро оттает в ближайший месяц, воду надо откачать и где-то хранить. Это большая задача, которая требует денег и технических изысканий. Мы намерены внедрить независимую систему постоянного мониторинга, что «Кумтор Голд Компани» и Centerra Gold не делали. Мы ведем переговоры со швейцарской компанией, чтобы независимая экологическая организация полностью контролировала работу на руднике», — рассказал Тенгиз Болтурук.

Он отметил, что система контроля за движением ледников сейчас работает в ручном режиме. На каждом леднике есть люди, которые контролируют их состояние. Но нет, как раньше, системы раннего оповещения.

После стабилизации ситуации на руднике будут идти работы по увеличению объемов добычи золота.

«Программы бурения будут увеличены. Как только решим финансовые вопросы, будет начата переработка хвостов. Там около 106 тонн руды. Из них можно извлечь 40-50 тонн золота. К этому надо подготовиться. Мы ведем переговоры с другими компаниями Канады. Это займет примерно полтора года. Этот проект мы запустим», — заверил Тенгиз Болтурук.

Он пообещал, что будет создана прозрачная система закупок для рудника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194605/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Зарплату сотрудникам «Кумтора» обещают выплатить
Акылбек Жапаров отказался комментировать обвинения Аскара Акаева
Сегодня надо срочно восстановить автоматизированную систему управления Кумтором
Акылбек Жапаров уверен, что Кыргызстан сможет продавать золото
Внешний управляющий «Кумтора» рассказал, где взяли деньги на работу рудника
Кыргызстан нацелен на выстраивание партнерских отношений с Centerra Gold
Возобновлены уголовные дела по смертельным случаям на руднике «Кумтор»
На Кумторе отключили жизненно важные системы. Комментарий Тенгиза Болтурука
Госкомиссия по «Кумтору» призывает журналистов провести расследование по руднику
Скотт Перри: Ситуация с рудником «Кумтор» неопределенная
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Учитель из&nbsp;Стамбула влюбился в&nbsp;Иссык-Куль и&nbsp;хочет развивать туризм Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль и хочет развивать туризм
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Бизнес
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
20 мая, четверг
11:46
Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадс...
11:45
Зарплату сотрудникам «Кумтора» обещают выплатить
11:39
ЦИК назначила выборы мэров в 13 городах
11:37
Акылбек Жапаров отказался комментировать обвинения Аскара Акаева
11:35
В ГКНБ рассказали подробности задержания экс-главы «Кыргыз темир жолу»