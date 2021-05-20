Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании

Внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук рассказал о планах работы рудника в ближайшее время.

По его словам, кыргызская сторона извлекла уроки из ситуации с отключением автоматизированной системы управления рудником. Вместо прежней установят новую систему от компании SAP. Кроме того, будут вести работы по устранению экологических нарушений.

«Для разрешения годами копившихся проблем нужно время. Быстро это сделать не получится. Складирование пустых пород постепенно прекратят. Это потребует полтора-два года. Мы намерены прекратить практику использования воды из озера Петрова для нужд рудника. И планируем использовать шахтные воды карьера. Сейчас их сбрасывают в реку Кумтор. Озеро оттает в ближайший месяц, воду надо откачать и где-то хранить. Это большая задача, которая требует денег и технических изысканий. Мы намерены внедрить независимую систему постоянного мониторинга, что «Кумтор Голд Компани» и Centerra Gold не делали. Мы ведем переговоры со швейцарской компанией, чтобы независимая экологическая организация полностью контролировала работу на руднике», — рассказал Тенгиз Болтурук.

Он отметил, что система контроля за движением ледников сейчас работает в ручном режиме. На каждом леднике есть люди, которые контролируют их состояние. Но нет, как раньше, системы раннего оповещения.

После стабилизации ситуации на руднике будут идти работы по увеличению объемов добычи золота.

«Программы бурения будут увеличены. Как только решим финансовые вопросы, будет начата переработка хвостов. Там около 106 тонн руды. Из них можно извлечь 40-50 тонн золота. К этому надо подготовиться. Мы ведем переговоры с другими компаниями Канады. Это займет примерно полтора года. Этот проект мы запустим», — заверил Тенгиз Болтурук.

Он пообещал, что будет создана прозрачная система закупок для рудника.