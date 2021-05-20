Сегодня надо срочно восстановить автоматизированную систему управления Кумтором

«На сегодня нам надо срочно восстановить автоматизированную систему управления рудником «Кумтор», — заявил внешний управляющий «Кумтор Голд Компании» Тенгиз Болтурук.

Он по-прежнему утверждает, что на руднике закрыт доступ ко всем программам, обеспечивающим работу «Кумтора». Тенгиз Болтурук полагает, что это сделано руководством Centerra Gold из Канады.

«Вся компьютерная система была инсталлирована и переведена в «облака», которые находятся в Северной Америке. Бухгалтерия, закуп, технические работы, геологическая база данных хранились там, в офисе, и на руднике практически ничего не было. Система бэкап-дублирования не была настроена. Руководил этим процессом топ-менеджер Пол Янг. Еще полтора года назад все было выведено за рубеж», — рассказал Тенгиз Болтурук.

«Это было слабым местом в работе компании. Сегодня внести ясность в ситуацию должны правоохранительные органы. По факту случившегося мы составили протоколы и акты. Все специалисты «Кумтор Голд Компании» подписались. Centerra Gold заявила, что ничего подобного не предпринимала. Мы приглашаем послов Канады, Великобритании, США и других стран, журналистов посетить рудник и посмотреть, какая там ситуация сейчас. Пусть сами убедятся, что вся компьютерная система отключена», — заключил он.