21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — улицы Саманчина, 2, 4, 6, 6а, 10, отрезки проспекта Чуй, улиц Удмуртской, Кольбаева, Лермонтова, Курманалиева, Кишиневской, Тулебердиева, Саадаева, Ынтымак, Архитекторной, Манаса, Панфилова, 200, 202, жилмассив «Ак-Босого»;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1-2», «Чон-Арык» (улица Славгородская), «Манас айылы» (улицы Центральная, Самойленко), «Кырман», «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Шералиева, Сандык-Тор);
- 9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 4-6, 31, 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Шаты, Торугарт).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Ленинское (улицы Восточная, ж/д, № 188-207а), Кашка-Суу (улица Лесхозная), Пригородное (улицы Дорожная, Суворова, Серегина), Луговая (улица Трансформаторная), Таш-Добо (улица Кыргызская), Васильевка (улицы Набережная, Почтовая, Школьная), Аламедин (улицы Чернышевского, Панфилова, Набережная, Чапаева, Школьная, Гоголя, Логвиненко, Молодежная, Шабдана Баатыра, 1-300, тупик Каджисайский), Лесхоз, жилмассив «Тендик»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Военно-Антоновка (улицы Северная, Пограничная, Полярная, Советская, Ала-Арчинская, Кирова, Токтогула, тупики Советский, Токтогула), Новопавловка (жилмассивы «Ак-Ордо», «ДЭУ Достук», контур 540), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Намазалы ажы, Беговая, Юбилейная), Кун-Туу (улицы Иманалиева, Молдосан, Осмоналы, поселок Западный), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Правды), Белек (улица Токтогула), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), поселок Взлетный (авиагородок);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Кош-Добо (улицы Гвардейская, Школьная), Ак-Суу (улица Жуковского), Кыз-Моло (улица Западная), Беш-Терек (кошары), Кепер-Арык (улица Жаштык);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — cела Алексеевка (улицы Жукова, Фрунзе, Панфилова), Петропавловка (улицы Краснооктябрьская, Фрунзе, Крупской, Комсомольская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — cела Дружба, Кен-Булун;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Туз (улицы Жунушалиева, Гагарина, Дербишева, Мусаходжоева), Новопокровка (улица Атая), Дмитриевка (улица Новая);
Чуйский РЭС
- 9.00-16.00 — cела Дон-Арык (улица Советская), Чуй (улица Жантаева), Садовое (улицы Боконбаева, Чуйская).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Кирова, Киргизская), село Кара-Ой.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — Ош (улицы Шакирова, Депутатская, Увам, Мадумарова, Абая, Гагарина, Ленинградская, Шамшиева, Жумабаева, Московская, Зеленая, Нурматова, Колхозная, Культурная, Баратова, Абдуллаева, Ак-Алтын, Джалал-Абадская, Юсупова, Имам-Ата, Демократ, Хмельницкая, Ташкентская, Касымова, Прядильная, Бадыгина, Некрасова, Спортивная, Панфилова, Абдыразакова, Шакирова, 8, 9, 11, Спортивная, 1, 1а, Мирсаатова, Абакир уулу Торобека, Айтматова, Беш-Капа), села Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Зарбалик, Мамажан, Беш-Тал, Борко, Калинин, Тоолос, Он-Эки-Бел, Тоо-Моюн, Жаман-Адыр.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (микрорайоны 13-й, 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», улицы Жин-Жиган, Караван, 60 лет Октября, Алимбаева, Гайдара, Жаштык, Забазарная, Королева, Круговая, Логвиненко, Мин-Булак, Можокипова, Озерная, Орозова, Осмонова, Раззакова, Салиевой, Тайгараева, Турусбекова, Беш-Капа, Ысманова, Усенбаева), сельские управы Катран, Тогуз-Булак, Кара-Булак, Кара-Бак, Торт-Гуль, Суу-Башы.
6Иссык-Кульская область
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8.00-16.00 — села Оттук, Кара-Шаар, Кара-Талаа, Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, Барскоон (часть);
- 8.00-17.00 — села Кара-Ой (часть), пансионаты возле села Кара-Ой;
- 9.00-17.00 — села Ак-Кочкор (часть), Джети-Огуз (часть).