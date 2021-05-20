В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников, в том числе 4 — в красной зоне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 6 случаев, Чуйской области — 4, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационара выписаны три медработника, из домашней изоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 575, из которых выздоровели 4 тысячи 509 медработников.