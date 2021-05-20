В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 28 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 431 пациент, в больницах — 1 тысяча 567. В том числе 78 человек — в крайне тяжелом состоянии, 432 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 49 человек (или 66,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 320 человек. В Бишкеке выписаны 177 человек, Оше — 10, Чуйской области — 85, Таласской — 1, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 94 тысячи 803 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.