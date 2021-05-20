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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 361 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 101 580

В Кыргызстане за сутки выявили еще 361 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 193 случая, Оше — 5, Чуйской области — 96, Ошской — 13, Таласской — 6, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 580 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194559/
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