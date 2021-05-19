Для зараженных COVID-19 свободны 280 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 280 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 19 мая:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 22;
- Клинический родильный дом № 2 — 15;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 40;
- Городская клиническая больница № 1 — 34;
- Городская клиническая больница № 6 — 31;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 8;
- Чуйская областная объединенная больница — 4;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 13;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;
- Республиканский центр наркологии — 40;
- Национальный центр фтизиатрии — 30.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.