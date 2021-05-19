Для зараженных COVID-19 свободны 280 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 280 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 19 мая:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 22;

Клинический родильный дом № 2 — 15;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 40;

Городская клиническая больница № 1 — 34;

Городская клиническая больница № 6 — 31;

Национальный центр кардиологии и терапии — 8;

Чуйская областная объединенная больница — 4;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 13;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;

Республиканский центр наркологии — 40;

Национальный центр фтизиатрии — 30.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.