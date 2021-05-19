COVID-19 в мире. Заразились более 163,9 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 27 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 163 миллиона 963 тысячи 931 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 996 тысяч 786), Индии (25 миллионов 228 тысяч 996), Бразилии (15 миллионов 732 тысячи 836), Франции (5 миллионов 959 тысяч 593), Турции (5 миллионов 139 тысяч 485), России (4 миллиона 900 тысяч 995), Великобритании (4 миллиона 466 тысяч 220), Италии (4 миллиона 167 тысяч 25), Испании (3 миллиона 619 тысяч 848), Германии (3 миллиона 615 тысяч 896), Аргентине (3 миллиона 371 тысяча 508), Колумбии (3 миллиона 144 тысячи 547) и Польше (2 миллиона 856 тысяч 924).
В Кыргызстане зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 418 тысяч 201, Узбекистане — 97 тысяч 68, Таджикистане — 13 тысяч 308.