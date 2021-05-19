12:04
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 163,9 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 27 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 163 миллиона 963 тысячи 931 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 996 тысяч 786), Индии (25 миллионов 228 тысяч 996), Бразилии (15 миллионов 732 тысячи 836), Франции (5 миллионов 959 тысяч 593), Турции (5 миллионов 139 тысяч 485), России (4 миллиона 900 тысяч 995), Великобритании (4 миллиона 466 тысяч 220), Италии (4 миллиона 167 тысяч 25), Испании (3 миллиона 619 тысяч 848), Германии (3 миллиона 615 тысяч 896), Аргентине (3 миллиона 371 тысяча 508), Колумбии (3 миллиона 144 тысячи 547) и Польше (2 миллиона 856 тысяч 924).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 399 тысяч 793. За трое суток показатель вырос на 13 тысяч 336 человек. В том числе в США всего скончались 587 тысяч 203 человека, Бразилии — 439 тысяч 50, Индии — 278 тысяч 719, Мексике — 220 тысяч 746, Великобритании — 127 тысяч 953, Италии — 124 тысячи 497 и России — 114 тысяч 619.

В Кыргызстане зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 418 тысяч 201, Узбекистане — 97 тысяч 68, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194458/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 996 человек, 494 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 253 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 101 219
ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении случаев заболевания COVID-19 в мире
COVID-19. Почему растет заболеваемость и количество смертей
COVID-19. США рекомендуют американцам не приезжать в Кыргызстан
Владимир Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 163,4 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
19 мая, среда
12:00
Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь муз...
12:00
Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк
11:51
Сборы на выпускные. Чиновники не могут вмешиваться в родительские фонды
11:49
Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
11:42
Ситуация с Кумтором. Разбирательства в суде могут косвенно повлиять на курс сома