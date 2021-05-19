COVID-19 в мире. Заразились более 163,9 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 27 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 163 миллиона 963 тысячи 931 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 996 тысяч 786), Индии (25 миллионов 228 тысяч 996), Бразилии (15 миллионов 732 тысячи 836), Франции (5 миллионов 959 тысяч 593), Турции (5 миллионов 139 тысяч 485), России (4 миллиона 900 тысяч 995), Великобритании (4 миллиона 466 тысяч 220), Италии (4 миллиона 167 тысяч 25), Испании (3 миллиона 619 тысяч 848), Германии (3 миллиона 615 тысяч 896), Аргентине (3 миллиона 371 тысяча 508), Колумбии (3 миллиона 144 тысячи 547) и Польше (2 миллиона 856 тысяч 924).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 399 тысяч 793. За трое суток показатель вырос на 13 тысяч 336 человек. В том числе в США всего скончались 587 тысяч 203 человека, Бразилии — 439 тысяч 50, Индии — 278 тысяч 719, Мексике — 220 тысяч 746, Великобритании — 127 тысяч 953, Италии — 124 тысячи 497 и России — 114 тысяч 619.

В Кыргызстане зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 418 тысяч 201, Узбекистане — 97 тысяч 68, Таджикистане — 13 тысяч 308.