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Общество

Две малоимущие семьи получили земельные участки в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульском районе женщина с инвалидностью, одна воспитывающая троих детей, и полусирота из малоимущей семьи получили земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, согласно законодательству вне очереди жилье или земельные участки предоставляются детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В целях защиты их прав прокуратура Иссык-Кульского района внесла акт прокурорского реагирования об устранении нарушений в Тамчинский айыл окмоту.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования И.А., на иждивении которой находятся трое несовершеннолетних детей, и полусирота из малоимущей семьи Ж.Б. получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194446/
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