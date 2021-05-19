В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 996 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 427 пациентов, в больницах — 1 тысяча 569. В том числе 86 человек — в крайне тяжелом состоянии, 408 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 65 человек (или 67,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 10 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 315 человек. В Бишкеке выписаны 174 человека, Оше — 16, Чуйской области — 73, Ошской — 5, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 10.

С начала марта 2020 года выздоровели 94 тысячи 483 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.