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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировано два летальных исхода, Чуйской области — три, Таласской и Иссык-Кульской — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 725 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194424/
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