В Кыргызстане за сутки выявили еще 253 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 120 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 84, Ошской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 101 тысячу 219 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.