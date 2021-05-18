23:02
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. США рекомендуют американцам не приезжать в Кыргызстан

Посольство США в Кыргызстане распространило на своем сайте памятку для граждан Америки.

В ней диппредставительство просит американцев воздержаться от поездки в КР. Уточняется, что в республике тревожная ситуация из-за коронавируса.

Гражданам США также рекомендуется следить за сообщениями Госдепартамента в Facebook и Twitter. Кроме того, в дипмиссии советуют изучить последний отчет об уровне преступности в Кыргызстане.

В КР с марта 2020 года зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев заражения коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194419/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 163,4 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 70 человек, 499 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 234 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 966
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня
Запреты без логики. Как власти борются с ростом заболеваемости COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 162,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
18 мая, вторник
23:02
На постоянные перебои с питьевой водой жалуется бишкекчанка На постоянные перебои с питьевой водой жалуется бишкекч...
22:43
COVID-19. США рекомендуют американцам не приезжать в Кыргызстан
22:41
В Бишкеке проходит Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения
22:16
Развитие экотуризма. В Бишкек приехали туроператоры Финляндии
22:02
В Евразийской экономической комиссии два новых представителя из Кыргызстана