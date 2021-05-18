COVID-19. США рекомендуют американцам не приезжать в Кыргызстан

Посольство США в Кыргызстане распространило на своем сайте памятку для граждан Америки.

В ней диппредставительство просит американцев воздержаться от поездки в КР. Уточняется, что в республике тревожная ситуация из-за коронавируса.

Гражданам США также рекомендуется следить за сообщениями Госдепартамента в Facebook и Twitter. Кроме того, в дипмиссии советуют изучить последний отчет об уровне преступности в Кыргызстане.

В КР с марта 2020 года зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев заражения коронавирусом.