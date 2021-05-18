19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 152, Балтагулова, 2/1;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Матыева, Островского, Айни, Бакаева, Гагарина, Красной, Тыныбекова, Левоневского, Асаналиева, Керимбекова, Логвиненко, Валдайской, проспектов Манаса, Жибек Жолу, переулки Яблочный, Смоленский;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 14/1, 11/1, 7/1, 6/1, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/6;

9.30-11.00 — отрезки улиц Джантошева, Карпатской, Пудовкина, Шопокова, переулок Сумской, 98а;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Ахунбаева, Босого, Тон, Кок-Жар, Жени-Жок, Куйручук), «Келечек» (улицы Тирек-8, Келечек-12, Хвойная), «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Кен-Суу, Чортекова, Ала-Арча-1, Жазыйра, Бадахшан, Чортекова);

10.00-12.00 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3;

12.00-1400 — 8-й микрорайон, 45-47, 46/1, 46/2, улица Жукеева-Пудовкина, 77, 79, 81, 83.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Кыргызская, Ленина), Маевка (улицы Юбилейная, Северная, Арычная, Набережная, Широкая, Нижняя, Марата, 8 Марта), Садовое (улица Карасуйская), Ленинское (улица Набережная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улица Жумалы), жилмассив «Кырман» (улицы Кенеш, Ынтымак, Ауэзова, Радужная, Иссык-Кол);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Северная, Пограничная, Полярная, Токтогула, Советская, Ала-Арчинская, Кирова, тупики Советской, Токтогула), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», ДЭУ «Достук», контур 540), Студенческое (улицы Новосадовая, Проектируемая, Комсомольская, Намазалы ажы, Артезианская, Садовая, Беговая, Юбилейная, переулок Новосадовый), Чат-Коль (улица Восточная), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе), Романовка (улицы Гагарина, Маркса, Московская, Садовая, тупик Садовой), Камышановка (улицы Мира, Больничная, Спортивная, Чуйская, Комсомольская, Фрунзе, Западная, Пионерская, Школьная, Восточная, Молодежная, Карасуйская, Белинского), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Джамбульская, Фрунзе, Саратовская, Тельмана, Чуйская, Аэродромная, Токтогула, Киевская, Дачная, переулок Зеленый), Манас (улицы Северная, Центральная, Комсомольская, Западная, Новая Степная, Совхозная, Широкая, Мира), Лесное (улицы Новая, Средняя, Атбашинская, Западная, Северная, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Строительная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Восточная, Дорожная, Южная, Тупик, Новая), совхоз Фрунзе (улица Северная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Центральная), Ак -Суу (улица 50 лет Октября), Кыз-Моло (улица Грибанова), Александровка (улицы Пушкина, Буденного, Мамайская, Дружба, Почтовая, Спортивная, Карагачевая, Пионерская, Фрунзе), ущелье «Ак-Суу»;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Октябрьская, Железнодорожная, Тольятти, Джамбула, Энергетическая, Толстого), села Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Жукова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Юбилейная, Жакыпбекова, Калинина, Кокоева, Шейшеналиева, Центральная), город Каинда (улицы Калинина, Ленина, Первомайская, переулок Южный);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Советская (улица Комплексная), Юрьевка (улица Токмакская), Дружба;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Спортивная, Молодежная, Фрунзе, Дивазова, Восточная), Ак-Кудук (улицы Северная, Новая жизнь, Пушкина, Токтогула), Хунчи (улицы Школьная, Гагарина), Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Новопокровка (улица Эшпая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Дебе, Искра, Восточная, Садовое (улицы Абая, Борончиева).

3 Таласская область Таласская область