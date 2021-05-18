17 граждан из Баткенской области восстановили свои документы

Сегодня семерым гражданам, пострадавшим в кыргызско-таджикском конфликте, официально вручили документы — ID-паспорта КР образца 2017 года. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что церемония прошла в Ак-Татырском айыл окмоту Баткенского района Баткенской области во временном пункте проживания пострадавших, с участием представителя областной администрации Сейтмурата Калыкова, руководителя ЦОН Баткена Жыргалбека Кадырова и заведующей отделом ЗАГС при ГРС Уулкыз Омошевой.

Ранее сотрудники департамента регистрации населения при ГРС совместно с представителями местной власти провели подворный обход с целью формирования списков для восстановления утерянных документов граждан. В работе была задействована мобильная группа с выездом на места.

На сегодня по Баткенскому району принято 50 заявлений, из них на оформление ID-паспорта КР образца 2017 года — 45, загранпаспорт — 1, свидетельство о рождении — 1, свидетельство о браке — 1. Все документы пострадавшим изготовляются бесплатно за счет средств сотрудников ГРС.