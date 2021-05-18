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Общество

Опять школа № 24. Дети на дистанционке, но с родителей требуют деньги на ремонт

В школе-гимназии № 24 собирают на ремонт по 400 сомов с учеников, которые из-за пандемии коронавируса больше года не посещают учебное заведение, а занимаются дистанционно. Об этом в соцсетях сообщили родители учащихся.

«В школе собирают на ремонт, вопрос, а что стало с прошлогодним ремонтом? Учитывая, что мой ребенок с марта 2020 года вообще не ходит в школу», — написала мать семиклассника.

Другая мать учащегося этой же школы подтвердила сбор денег, которые пойдут на якобы устранение неполадок с электричеством.

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Фото Facebook. Публикация Айгуль Кубатовой

Директор учебного учреждения Анара Абдураимова в беседе с журналистом 24.kg пояснила, что деньги собирает не школа, а некий фонд при учебном заведении.

«У нас есть общественное объединение родителей. Ежегодно каждый класс должен сделать ремонт в своем учебном кабинете для того, чтобы начать новый учебный год. Поэтому фонд собирает по 400 сомов. Государство не дает ни тыйына, для того чтобы подготовить школу к новому учебному году, поэтому все делается силами родителей», — рассказала Анара Абдураимова.

Директор подтвердила, что в школе есть проблемы с электроснабжением. Для того чтобы их решить, администрация учреждения обращалась во все государственные инстанции. Однако положительных результатов это не дало. «Поэтому в очередной раз пришлось обращаться к родителям учащихся», — сказала директор.

Анара Абдураимова подчеркнула, что практически все расходы школы покрывают родители. По ее словам, выделенных из бюджета 300 тысяч сомов в год ни на что не хватает.

«Учителя пользуются интернетом. Его оплачивают родители. Техника в школе тоже приобретена родителями. У нас круглосуточная охрана — тоже за счет родителей», — поясняет Анара Абдураимова.

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Она уточнила, что в школе обучаются 3 тысяча 300 детей. Выпускников в этом году 204 человека.

«Государство выделяет 300 тысяч сомов в год. Есть закон о госзакупках. Спрашивают что нужно, говорю: линолеум. Объявляется тендер, выбирают компанию предложившую наименьшую сумму. А вы сами понимаете, товары низкой стоимости некачественные. Через три недели этот линолеум рвется», — сетует директор школы-гимназии.

В завершение разговора директор добавила, что из-за пандемии коронавируса необходимо обновить санузлы в школе.

Отметим, ранее родительница ученика этой же школы была возмущена тем, что на выпускной собирают по 12 тысяч сомов.

Этот вопрос директор Анара Абдураимова комментировать отказалась, сославшись, что к сборам учебное заведение не имеет никакого отношения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194360/
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