13:10
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 258 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 18 мая:

  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;
  • Клинический родильный дом № 2 — 12;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 42;
  • Городская клиническая больница № 1 — 32;
  • Городская клиническая больница № 6 — 21;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 10;
  • Чуйская областная объединенная больница — 6;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 15;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;
  • Республиканский центр наркологии — 42.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194329/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 163,4 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 70 человек, 499 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 234 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 966
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня
Запреты без логики. Как власти борются с ростом заболеваемости COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 162,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 39 человек, 525 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
18 мая, вторник
13:07
Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников Изменение законов. В рабочую группу не включили правоза...
12:54
Главой пресс-службы президента стала Нурай Марс
12:51
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
12:50
Мужчина сжег квартиру из-за семейной ссоры. При пожаре умерла гостья соседки
12:50
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека