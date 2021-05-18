Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 258 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 18 мая:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 42;

Городская клиническая больница № 1 — 32;

Городская клиническая больница № 6 — 21;

Национальный центр кардиологии и терапии — 10;

Чуйская областная объединенная больница — 6;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 15;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;

Республиканский центр наркологии — 42.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.