13:10
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 163,4 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 625 тысяч 426 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 163 миллиона 413 тысяч 904 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 994 тысячи 339), Индии (25 миллионов 8 тысяч 447), Бразилии (15 миллионов 657 тысяч 391), Франции (5 миллионов 942 тысячи 370), Турции (5 миллионов 127 тысяч 548), России (4 миллиона 892 тысячи 938), Великобритании (4 миллиона 468 тысяч 582), Италии (4 миллиона 162 тысячи 576), Испании (3 миллиона 615 тысяч 860), Германии (3 миллиона 608 тысяч 320), Аргентине (3 миллиона 335 тысяч 965), Колумбии (3 миллиона 131 тысяча 410) и Польше (2 миллиона 855 тысяч 190).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 386 тысяч 457. За трое суток показатель вырос на 11 тысяч 214 человек. В том числе в США всего скончались 586 тысяч 359 человек, Бразилии — 436 тысяч 537, Индии — 275 тысяч 187, Мексике — 220 тысяч 493, Великобритании — 127 тысяч 946, Италии — 124 тысячи 296 и России — 114 тысяч 263.

В Кыргызстане зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 416 тысяч 183, Узбекистане — 96 тысяч 893, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194323/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 70 человек, 499 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 234 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 966
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня
Запреты без логики. Как власти борются с ростом заболеваемости COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 162,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 39 человек, 525 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
18 мая, вторник
13:07
Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников Изменение законов. В рабочую группу не включили правоза...
12:54
Главой пресс-службы президента стала Нурай Марс
12:51
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
12:50
Мужчина сжег квартиру из-за семейной ссоры. При пожаре умерла гостья соседки
12:50
Для зараженных COVID-19 свободны 258 коек в медучреждениях Бишкека