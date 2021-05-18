COVID-19 в мире. Заразились более 163,4 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 625 тысяч 426 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 163 миллиона 413 тысяч 904 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 994 тысячи 339), Индии (25 миллионов 8 тысяч 447), Бразилии (15 миллионов 657 тысяч 391), Франции (5 миллионов 942 тысячи 370), Турции (5 миллионов 127 тысяч 548), России (4 миллиона 892 тысячи 938), Великобритании (4 миллиона 468 тысяч 582), Италии (4 миллиона 162 тысячи 576), Испании (3 миллиона 615 тысяч 860), Германии (3 миллиона 608 тысяч 320), Аргентине (3 миллиона 335 тысяч 965), Колумбии (3 миллиона 131 тысяча 410) и Польше (2 миллиона 855 тысяч 190).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 386 тысяч 457. За трое суток показатель вырос на 11 тысяч 214 человек. В том числе в США всего скончались 586 тысяч 359 человек, Бразилии — 436 тысяч 537, Индии — 275 тысяч 187, Мексике — 220 тысяч 493, Великобритании — 127 тысяч 946, Италии — 124 тысячи 296 и России — 114 тысяч 263.

В Кыргызстане зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 416 тысяч 183, Узбекистане — 96 тысяч 893, Таджикистане — 13 тысяч 308.