В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 70 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 465 пациентов, в больницах — 1 тысяча 605. В том числе 86 человек — в крайне тяжелом состоянии, 413 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 91 человека (или 67,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 15 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 282 человека. В Бишкеке выписаны 187 человек, Оше — 3, Чуйской области — 61, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 94 тысячи 168 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.