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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 234 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 966

В Кыргызстане за сутки выявили еще 234 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 112 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 81, Ошской — 6, Нарынской — 2, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 100 тысяч 966 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194286/
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