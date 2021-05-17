В Иссык-Атинском районе незаконно проданный детский сад вернули государству

Прокуратурой Иссык-Атинского района возвращены государству детский сад и земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что бывший айыл окмоту незаконно продал детский сад частному лицу за 123 тысячи сомов.

«Сделка была совершена между Новопокровским айыл окмоту и частным лицом М.А. в октябре 2009 года. Общая площадь детского сада составляет 659,02 квадратных метра. Позже М.А. продал здание детсада третьим лицам. Кроме того, известно, что в 2007-м айыл окмоту вынес незаконное решение о продаже М.А. 5,2 сотки земли стоимостью 6 миллионов 759 тысяч 800 сомов. На эту землю был выдан соответствующий госакт. Прокуратура Иссык-Атинского района подала иск в суд. Прошение надзорного органа удовлетворено. Недвижимость возвращена в государственную собственность», — сказали в Генпрокуратуре.