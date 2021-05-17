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Общество

ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня

Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более ведет к росту риска инсульта на 35 процентов и смерти от ишемической болезни сердца на 17 процентов в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

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Отмечается, что в 2016 году из-за возросшей длительности рабочего дня умерло на 745 тысяч человек больше, чем в 2000-м. «В 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч — от сердечных заболеваний в результате работы не менее 55 часов в неделю. За 16 лет количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42 процента, а от инсульта — на 19 процентов», — отмечается в докладе.

При этом особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72 процента всех смертей. Тем временем число людей, работающих сверхурочно, увеличивается
и составляет сейчас 9 процентов населения мира.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заметил, что свой вклад внесла пандемия коронавируса. «Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Кроме того, многие компании были вынуждены свернуть или закрыть операции, чтобы сэкономить деньги, а люди, которые все еще получают заработную плату, в конечном итоге работают больше. Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительства, работодатели и работники должны работать вместе, чтобы согласовать ограничения для защиты здоровья сотрудников», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194243/
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