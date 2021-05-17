Международный день музеев музыкально отметят в Мемориальном доме Михаила Фрунзе

В Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе 18 мая состоится празднование Международного дня музеев. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Посетителей ждет насыщенная программа: выступления оркестра Национальной гвардии ВС КР, воспитанников детской музыкальной школы № 8, юного дарования Нурчолпон, которая споет русские романсы под гитару, учащихся столичной школы № 5, воспитанников станции юных техников, которые сыграют «Катюшу» на комузе.

В актовом зале будет транслироваться видеоролик, подготовленный сотрудниками музея.

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Весь день на первом этаже для посетителей будут действовать выставка и мастер-класс «Радуга на камне» мастера Кокоева Кубата.

В завершение интересного «путешествия» по музею в увлекательный мир музыки посетители смогут проголосовать за своих любимых музыкальных исполнителей.

Напомним, ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.