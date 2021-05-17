COVID-19 в мире. Заразились более 162,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 962 тысячи 504 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 162 миллиона 788 тысяч 478 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 940 тысяч 778), Индии (24 миллиона 684 тысячи 77), Бразилии (15 миллионов 627 тысяч 243), Франции (5 миллионов 939 тысяч 19), Турции (5 миллионов 117 тысяч 374), России (4 миллиона 883 тысячи 734), Великобритании (4 миллиона 466 тысяч 589), Италии (4 миллиона 159 тысяч 122), Испании (3 миллиона 604 тысячи 799), Германии (3 миллиона 602 тысячи 939), Аргентине (3 миллиона 307 тысяч 285), Колумбии (3 миллиона 118 тысяч 426) и Польше (2 миллиона 854 тысячи 79).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 375 тысяч 243. За трое суток показатель вырос на 35 тысяч 91 человека. В том числе в США всего скончались 585 тысяч 970 человек, Бразилии — 435 тысяч 751, Индии — 270 тысяч 284, Мексике — 220 тысяч 437, Великобритании — 127 тысяч 941, Италии — 124 тысячи 156 и России — 113 тысяч 927.

В Кыргызстане зарегистрировали 100 тысяч 732 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 414 тысяч 325, Узбекистане — 96 тысяч 670, Таджикистане — 13 тысяч 308.