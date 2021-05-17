10:15
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может привести к большему числу смертей, чем первый. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает «ТАСС».

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что единственный выход для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности. В то же время Тедрос Гебрейесус еще раз подчеркнул важность всеобщей, повсеместной вакцинации для победы над COVID-19 и призвал богатые страны поделиться своими запасами вакцин в рамках инициативы COVAX.

COVAX — это уникальный проект Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и альянса GAVI, в которой участвуют десятки стран. Главная цель инициативы — добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194140/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 160 человек, 433 — в тяжелом состоянии
За сутки выявили 224 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 473
COVID-19. В кабмине не исключают ограничения работы ресторанов, кафе и рынков
В Кыргызстане прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 241 человек, 539 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще восемь человек
За сутки выявлено 404 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 100 249
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
17 мая, понедельник
10:15
Семьи военнослужащих вышли на митинг. Они против застройки Семьи военнослужащих вышли на митинг. Они против застро...
10:04
Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
10:01
Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим
09:46
ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей
09:31
В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущих с ВИЧ