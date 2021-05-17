ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может привести к большему числу смертей, чем первый. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает «ТАСС».

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что единственный выход для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности. В то же время Тедрос Гебрейесус еще раз подчеркнул важность всеобщей, повсеместной вакцинации для победы над COVID-19 и призвал богатые страны поделиться своими запасами вакцин в рамках инициативы COVAX.

COVAX — это уникальный проект Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и альянса GAVI, в которой участвуют десятки стран. Главная цель инициативы — добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны.