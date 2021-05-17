В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников, один — в красной зоне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре случая зарегистрировали в Бишкеке, по одному — в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медработник, из домашней изоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 552, из которых выздоровели 4 тысячи 482 медработника.