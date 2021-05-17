В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 39 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 345 пациентов, в больницах — 1 тысяча 694. В том числе 94 человека — в крайне тяжелом состоянии, 431— в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 151 человека (или 67,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 284 человека. В Бишкеке выписаны 194 человека, Оше — 6, Чуйской области — 51, Ошской — 2, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 93 тысячи 886 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.