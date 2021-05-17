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Общество
Сюжет: COVID-19

Запреты без логики. Как власти борются с ростом заболеваемости COVID-19

День Победы, Орозо айт прошли в этом году без массовых мероприятий. Не было традиционного общегородского марша «Бессмертного полка»: люди на свой страх и риск вышли на улицы с портретами героев. Мусульмане не смогли провести айт намаз на Старой площади, но при этом молитвы читали в мечетях. Власти просто сослались на угрозу распространения коронавирусной инфекции и ввели ограничения.

Во всем виновата эпидситуация

Почему не работают детские площадки в торговых центрах, но спокойно можно посидеть в расположенных рядом кафе фудкорта? Почему запрещаются мероприятия на открытом воздухе, но при этом проводятся в закрытых помещениях и не всегда с соблюдением санитарных требований? Все эти вопросы остаются без ответа.

Кыргызстанцы уже даже не пытаются понять логику запретов, которые принимают городской штаб и противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия.

«Не могли бы вы помочь разобраться, почему в мечетях запретили проводить жума намазы, но в то же время в кафе можно проводить тои, свадьбы, юбилеи? Пятничная молитва занимает максимум 40 минут, а мероприятия в кафе — как минимум пять часов. Как такое допускают?» — поинтересовался читатель 24.kg.

В ЦГСЭН Бишкека привычно ссылаются на эпидситуацию. А избирательность запретов и ограничений объясняют тем, что в ресторанах есть входные фильтры, где посетителям измеряют температуру и заносят данные в специальные журналы здоровья. Соблюсти же подобный алгоритм при проведении массовых мероприятий, того же шествия «Бессмертного полка», не представляется возможным.

Эпидемиолог Алексей Кравцов считает, что проведение мероприятий на открытом воздухе безопасно. «Нахождение на улице имеет минимальный риск передачи коронавирусной инфекции по сравнению с помещением, и это факт. И я не понимаю, почему их запрещают проводить», — отметил он. Любая рекомендация, положение о том, что нельзя делать, должны быть обоснованы. Власти должны ответить на простой вопрос: почему это делается?

У нас в лучшем случае сообщают, что «все меры направлены на то, чтобы остановить рост инфекции».

«Это конечная цель, для достижения которой необходимо предпринять ряд действий. Но необходимо объяснять, почему именно те или другие мероприятия проводятся», — сказал он.

Эпидемиолог отмечает, что нельзя давать преференции одним, оставляя других ни с чем, — если запрещать, то запрещать надо все.

«Люди точно так же могут заразиться в ресторанах, как и в любом другом заведении. Чтобы люди не заражались в закрытых помещениях, должна быть хорошая приточная вытяжная вентиляция с 12-кратным воздухообменом в час. Таких вентиляционных систем у нас практически нет. Или хотя бы должно быть естественное проветривание, чего тоже нет», — говорит он.

Необходимости введения жестких ограничительных мер сегодня, уверен Алексей Кравцов, нет.

«Мы в прошлом году ограничивались, хватит. Такие меры бесполезны, только немного снижают темп распространения. Жестких локдаунов, как в прошлом году, быть не должно», — сказал он.

С народом надо говорить

«Сейчас в день регистрируется около 300 и более новых случаев. Это фактически уровень осени прошлого года, когда пошла вторая волна после «черного июля». И настораживает, что достаточно высокое количество смертей: шесть-восемь случаев в сутки», — подчеркивает эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова.

Люди просто расслабились. Смотрю на улицах — люди все счастливы, как будто ничего нет и не было.

Нинель Кадырова

Она добавляет, что необходимо до населения доносить информацию о распространении заболевания, санитарных мерах, важности вакцинации по всем имеющимся каналам: социальные сети, мессенджеры, sms-рассылки, телевидение и так далее.

С тем, что властям нужно больше работать с населением, говорить о важности соблюдения санитарных правил, согласен и Алексей Кравцов.

«Социальная ответственность людей перед другими гражданами, к сожалению, очень низкая. Если человек не захочет выполнять ту или иную рекомендацию, он и не будет выполнять», — говорит он.

Есть лишь четыре способа защититься от заражения коронавирусом: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции и вакцинация.

Последняя, по мнению Алексея Кравцова, — самая эффективная мера контроля заболеваемости.

«ВОЗ допустила возможность использования ряда вакцин в условиях пандемии в мире. Я, например, сам вакцинировался, потому что у меня нет антител», — добавил он.

Но население вакцинироваться не торопится. По данным Министерства здравоохранения, прививку получили около 50 тысяч кыргызстанцев. Между тем ВОЗ отмечает, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70 процентов населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194135/
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