В Кыргызстане прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 5 тысяч 29 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.
По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 50 тысяч 775 человек. Из них второй дозой — 10 тысяч 886:
- в Бишкеке — 13 тысяч 844;
- в Оше — 3 тысячи 828;
- в Чуйской области — 7 тысяч 435;
- в Ошской области — 6 тысяч 885;
- в Таласской области — 2 тысячи 471;
- в Иссык-Кульской области — 4 тысячи 599;
- в Нарынской области — 1 тысяча 732;
- в Джалал-Абадской области — 7 тысяч 780;
- в Баткенской области — 2 тысячи 201.
По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики Центра Госсанэпиднадзора: 0312546521, 0312546104.