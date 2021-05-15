В Кыргызстане прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 5 тысяч 29 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 50 тысяч 775 человек. Из них второй дозой — 10 тысяч 886:

в Бишкеке — 13 тысяч 844;

в Оше — 3 тысячи 828;

в Чуйской области — 7 тысяч 435;

в Ошской области — 6 тысяч 885;

в Таласской области — 2 тысячи 471;

в Иссык-Кульской области — 4 тысячи 599;

в Нарынской области — 1 тысяча 732;

в Джалал-Абадской области — 7 тысяч 780;

в Баткенской области — 2 тысячи 201.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики Центра Госсанэпиднадзора: 0312546521, 0312546104.