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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 241 человек, 539— в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 241 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 524 пациента, в больницах — 1 тысяча 717 человек. В том числе 90 человек в крайне тяжелом состоянии, 449 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 163 человек (или 67,7 процента) — оценивают как средней тяжести, только 15 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 349 человек. В Бишкеке выписаны  200 человек, Оше — 6, Чуйской области — 97, Ошской — 2, Нарынской — 14, Иссык-Кульской —21, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 93 тысячи 302 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194060/
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