В Кыргызстане за сутки выявили еще 404 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 294 случая, Оше — 4, Чуйской области — 65, Ошской — 2, Нарынской — 9, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 9. В Баткенской области заболевших нет.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 100 тысяч 249 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.