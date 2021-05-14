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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке усилен санитарный контроль в общественном транспорте

В Бишкеке усилен санитарный контроль в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, мобильные группы в составе специалистов управления городского транспорта, троллейбусного управления и автобусного парка совместно с Патрульной службой милиции, ЦГСЭН, транспортной инспекцией при Минтрансе проверяют соблюдение санитарных правил в салонах общественного транспорта.

Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами проходят каждый день на самых загруженных остановочных пунктах по всему городу.

С 1 апреля составлено 47 протоколов на общую сумму 85,5 тысячи сомов.

Нарушителей предупредили, что за повторное нарушение — несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзера — составляются административные протоколы согласно Кодексу о нарушениях.

Кроме того, в управлении городского транспорта (УГТ) столичной мэрии состоялась встреча с руководителями частных фирм-перевозчиков, на которой также провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения масочного режима среди водителей, обязательной установки санитайзеров в салонах и проведении дезинфекции маршруток после каждого рейса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194017/
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