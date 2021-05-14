В МИД рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию из-за ухудшения эпидситуации

В МИД рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

По данным пресс-службы ведомства, в Турецкой Республике медицинские услуги предоставляются на основании страховых полисов в учреждениях здравоохранения. В случае отсутствия страховых полисов лечение осуществляется на платной основе.

«При выявлении инфицированного иностранного гражданина с легкой формой заболевания ему сообщается о необходимости обязательного самоизолирования и на бесплатной основе предоставляются медикаменты. При тяжелой форме заболевания больные на платной основе госпитализируются в государственные медицинские учреждения, распределение в которые происходит по направлению муниципальных служб Турции», — говорится в сообщении.

Поэтому в случае прибытия в Турцию граждан иностранных государств в туристических целях необходимо наличие страхового полиса, оформленного с помощью туристической компании.

В связи с этим гражданам Кыргызстана, выезжающим в Турецкую Республику, рекомендуется получать страховые полисы с наличием гарантий об обеспечении лечения в случае заражения COVID-19 на территории иностранного государства.

«С учетом эпидемиологической ситуации, резкого увеличения числа зараженных коронавирусом, введенных ограничительных, карантинных мер кыргызстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Турцию», — заключили в ведомстве.